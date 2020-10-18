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استجابة لـ«تواصل».. «المياه الوطنية» تؤكد إيقاف تسرب حي النرجس بالرياض وإصلاح الخلل

استجابة لـ«تواصل».. «المياه الوطنية» تؤكد إيقاف تسرب حي النرجس بالرياض وإصلاح الخلل
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تواصل – فريق التحرير :

تفاعلت شركة المياه الوطنية، مع خبر نشرته «تواصل» أمس السبت ، تحت (في مناشدة لـ”المياه الوطنية” تسرب بأحد أحياء الرياض وبلوغ المياه مسافات طويلة)، مشيرة إلى أنها قامت بمتابعة التسرب وإصلاحه.

وقالت الشركة في تصريح لـ «تواصل»: “بشأن ما ورد في الخبر المنشور بصحيفتكم يوم السبت 30-2-1442هـ الموافق 17-10-2020م ، نفيدكم بأنه تم مباشرة بلاغ تسرب حي النرجس في حينه”.

وأضافت: “اتضح وجود انكسار في إحدى التوصيلات الخاصة بالمياه، وتم التعامل معه حسب الإجراءات المتبعة من إيقاف التسرب وإصلاح الخلل وتأكيد الجودة بعد الإصلاح.”

وقدمت الشركة شكرها للصحيفة لحرصها على خدمة المواطن، وأكدت أنها ترحب بأي طرح يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة ، باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء الكرام عن طريق منصاتها الرسمية، إما عبر الاتصال على الرقم 920001744 أو عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة.

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