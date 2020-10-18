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إصدار أكثر من 13 ألف عقد زواج خلال الشهر الماضي.. والرياض تتصدر

إصدار أكثر من 13 ألف عقد زواج خلال الشهر الماضي.. والرياض تتصدر
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت مصادر، عن إصدار أكثر من 13700 عقد زواج عن طريق مأذوني عقود الأنكحة في شهر سبتمبر الماضي، 61 % منها إلكترونياً .

وأوضحت المصادر بحسب “الوطن” ، أن عقود النكاح الإلكترونية بلغت 8389 عقداً، مقابل 5322 عقداً جرت وفق الآلية القديمة.

وتصدرت الرياض القائمة بـ 3131 عقداً، تليها مكة المكرمة بـ 2992 عقداً، ثم عسير بـ 1411 عقداً، ثم الشرقية بـ1297 عقداً، ثم المدنية المنورة بـ 1136 عقداً.

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد وجَّه مؤخراً بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصةزواج، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض.

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