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«هواوي» تطلق هاتفها الجديد nova 7.. المزايا والسعر

«هواوي» تطلق هاتفها الجديد nova 7.. المزايا والسعر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن هاتفnova 7 SE 5G Youthالذي انطلق برقاقة معالجDimensity 800U، والذي يستبدل إصدار الشركة السابقnova 7 SEالذي جاء بمعالجKirin 820.

 ينطلق هاتفnova 7 SE 5G YouthبشاشةLCDبحجم 6.5 إنش، وجودة عرضFullHDبلس، وهي المواصفات ذاتها التي قدمت من هواوي في إصدارها السابقnova 7 SE.

 كما يأتي هاتفnova 7 SE 5G Youthبنظام تشغيلAndroid 10، مع واجهةEMUI 10.1، وبطارية بقدرة 4000mAh، مع منفذUSB-C، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

 ويضم هاتفnova 7 SE 5G Youthإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعرmacroبدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

 ويتميز هاتفnova 7 SE 5G Youthبمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما ينطلق بنموذج واحد مميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت إلا أن الهاتف لا يدعم التخزين الخارجي، أيضاً يضم رقاقة معالجDimensity 800U.

 ومن المقرر أن ينطلق هاتفnova 7 SE 5G Youthفي السوق الصيني بعدد 4 من الاختيارات في الألوان هم الأسود، الأخضر، والبنفسجي، وأيضاً الأبيض المتدرج، على أن يتوفر الهاتف بسعر 340 دولار، أو 290 يورو.

 

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