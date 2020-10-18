لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة في طيران «أديل»

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي محاسبة (للجنسين).

– ممثل تجربة العملاء (عدد 8 وظائف للنساء).

– محلل نظم إدارة المحتوى (للجنسين).

– مدير التجارة الإلكترونية (للجنسين).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2020م ، عبر هذا الرابط :هنا.