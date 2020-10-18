الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مع اقتراب فصل الشتاء.. 7 وسائل طبيعية لمنع دخول «العناكب» إلى المنزل

مع اقتراب فصل الشتاء.. 7 وسائل طبيعية لمنع دخول «العناكب» إلى المنزل
0

تواصل – فريق التحرير:

مع حلول فصل الشتاء يزداد احتمال تسلل العناكب إلى منزلك، مما يفرض الحاجة إلى توفر وسائل فعالة لإبعادها عن المنزل.

وفيما يلي مجموعة من الوسائل الطبيعية لإبعاد العناكب عن المنزل، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

1- زيت النعناع

تكره العناكب زيت النعناع، لذلك يمكن صنع بخاخ من زيت النعناع الممدد بالماء ورشه حول المنزل لإبعاد هذه الحشرات.

2- خل التفاح

على غرار زيت النعناع، قد يعمل محلول خل التفاح أيضاً على إبعاد العناكب. اخلطي كوبا من الخل مع ملعقة صغيرة من الزيت وحفنة من الفلفل المطحون وملعقة صغيرة من سائل الغسيل ورشيها في حمامك وعلى طول النوافذ والأبواب.

3- إزالة شبكات العنكبوت

قد يبدو الأمر بسيطاً، لكن البحث بانتظام عن شبكات العنكبوت وإزالتها هو أسهل طريقة لمنع العناكب من التكاثر في جميع أنحاء المنزل، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي استخدام مكنسة كهربائية ومنفضة ناعمة.

4- الحمضيات

تكره العناكب روائح الحمضيات مثل البرتقال والليمون، لذا فإن الاحتفاظ بهذه الفواكه في المنزل وتناولها بانتظام يمكن أن يبعد الحشرات عن منزلك.

5- تنظيف النوافذ

يساعد تنظيف النوافذ باستخدام الأمونيا والماء على منع دخول العناكب إلى المنزل، وعندما تجف النوافذ، استخدم قماشة مبللة بالكيروسين لمسحها، حيث يتبخر الكيروسين على الفور ولكنه يترك رائحة تطرد العناكب والذباب والبعوض.

6- الحد من الإضاءة

تنجذب العناكب مثل العديد من الحشرات إلى الضوء، والأفضل أن تحافظ على إضاءة المنزل عند الحد الأدنى وقم بإطفاء الأنوار عند مغادرة المنزل.

7- القرفة

رائحة القرفة هي رائحة أخرى لا تستطيع العناكب تحملها، ويمكنك استخدام شموع القرفة التي تنشر الرائحة في المنزل لطرد العناكب.

مواد ذات صلة

لمرضى السكري.. أطعمة ومشروبات تساعد على خفض «الجلوكوز» بالدم خلال فترة العزل المنزلي

لمرضى السكري.. أطعمة ومشروبات تساعد على خفض «الجلوكوز» بالدم خلال فترة العزل المنزلي

مقارنة صادمة تكشفها «الإحصاء» بشأن استخدام الأجھزة المنزلیة في الشتاء

مقارنة صادمة تكشفها «الإحصاء» بشأن استخدام الأجھزة المنزلیة في الشتاء

«الحصيني» يتوقع انتهاء فصل الشتاء في هذا الموعد

«الحصيني» يتوقع انتهاء فصل الشتاء في هذا الموعد

5 فوائد مذهلة لـ«العسل والقرفة» في حال تناولهم يومياً

5 فوائد مذهلة لـ«العسل والقرفة» في حال تناولهم يومياً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة