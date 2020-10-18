مع اقتراب فصل الشتاء.. 7 وسائل طبيعية لمنع دخول «العناكب» إلى المنزل

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مع حلول فصل الشتاء يزداد احتمال تسلل العناكب إلى منزلك، مما يفرض الحاجة إلى توفر وسائل فعالة لإبعادها عن المنزل.

وفيما يلي مجموعة من الوسائل الطبيعية لإبعاد العناكب عن المنزل، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

1- زيت النعناع

تكره العناكب زيت النعناع، لذلك يمكن صنع بخاخ من زيت النعناع الممدد بالماء ورشه حول المنزل لإبعاد هذه الحشرات.

2- خل التفاح

على غرار زيت النعناع، قد يعمل محلول خل التفاح أيضاً على إبعاد العناكب. اخلطي كوبا من الخل مع ملعقة صغيرة من الزيت وحفنة من الفلفل المطحون وملعقة صغيرة من سائل الغسيل ورشيها في حمامك وعلى طول النوافذ والأبواب.

3- إزالة شبكات العنكبوت

قد يبدو الأمر بسيطاً، لكن البحث بانتظام عن شبكات العنكبوت وإزالتها هو أسهل طريقة لمنع العناكب من التكاثر في جميع أنحاء المنزل، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي استخدام مكنسة كهربائية ومنفضة ناعمة.

4- الحمضيات

تكره العناكب روائح الحمضيات مثل البرتقال والليمون، لذا فإن الاحتفاظ بهذه الفواكه في المنزل وتناولها بانتظام يمكن أن يبعد الحشرات عن منزلك.

5- تنظيف النوافذ

يساعد تنظيف النوافذ باستخدام الأمونيا والماء على منع دخول العناكب إلى المنزل، وعندما تجف النوافذ، استخدم قماشة مبللة بالكيروسين لمسحها، حيث يتبخر الكيروسين على الفور ولكنه يترك رائحة تطرد العناكب والذباب والبعوض.

6- الحد من الإضاءة

تنجذب العناكب مثل العديد من الحشرات إلى الضوء، والأفضل أن تحافظ على إضاءة المنزل عند الحد الأدنى وقم بإطفاء الأنوار عند مغادرة المنزل.

7- القرفة

رائحة القرفة هي رائحة أخرى لا تستطيع العناكب تحملها، ويمكنك استخدام شموع القرفة التي تنشر الرائحة في المنزل لطرد العناكب.