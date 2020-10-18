ما توقيت صلاة الضحى؟.. الشيخ «المطلق» يوضح (فيديو)

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أوضح الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء توقيت بدء وانتهاء صلاة الضحى.

وقال الشيخ المطلق، في لقاء مع قناة ” الرسالة”: إن موعد صلاة الضحى هو عقب شروق الشمس المبين بالتقويم بـ10 دقائق، وينتهي وقتها ما قبل صلاة الظهر بـ10 دقائق.

وأكد أن عدد الركعات لا يقل عن ركعتين وليس لأكثرها عدد محدد.

وأشار إلى أن النبي أوصى بها الصحابة، لافتاً إلى أن من مسميات صلاة الضحى أيضا صلاة الإشراق وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم حيث قال تعالى: ( إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإشْرَاقِ ).