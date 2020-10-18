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تقرير يكشف: المملكة أقل دول مجموعة العشرين تأثراً بأزمة «كورونا» اقتصادياً

تقرير يكشف: المملكة أقل دول مجموعة العشرين تأثراً بأزمة «كورونا» اقتصادياً
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تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير حديث أن المملكة من أقل دول مجموعة العشرين، المتأثرة اقتصادياً من جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19 ” في الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضح التقرير الذي نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن اقتصاد المملكة تراجع جراء أزمة كورونا، بنسبة 7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2019، كرابع دول العشرين تأثراً في تراجع الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد التقرير أنه بلغ تراجع الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 23.5%، فيما بلغت نسبته 21.7% في المملكة المتحدة، و18.9% في فرنسا.

وكانت وزارة المالية قد توقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً بنسبة 3.8 % في عام 2020، كما توقعت حدوث تحسن في الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام، وذلك وفقاً للمؤشرات الرئيسية للطلب المحلي خصوصاً التحسن في مؤشرات الاستهلاك الخاص، وبعض مؤشرات الإنتاج وأداء الأنشطة.

 

 

 

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