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بالرغم من طبقة الحماية الجديدة.. لماذا يجب حماية آيفون 12 بحافظة خارجية؟

بالرغم من طبقة الحماية الجديدة.. لماذا يجب حماية آيفون 12 بحافظة خارجية؟
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تواصل – فريق التحرير:

قبل أيام، أعلنت شركة آبل عن سلسلة هواتف آيفون 12 المزودة بطبقة حماية جديدة باسم (Ceramic Shield) لتحسين المتانة بشكل أكبر، التي بحسب وصف آبل هي أكثر متانة بأربع مرات في اختبارات السقوط مقارنة بهاتف آيفون 11.

وبحسب آبل فإن (Ceramic Shield) مصنوعة من زجاج مملوء ببلورات النانو سيراميك التي تجعلها خفيفة الوزن وأكثر صلابة ومقاومة للحرارة والكهرباء”.

وعرضت “البوابة العربية للأخبار التقنية، تقريرًا يُجيب عن سؤال نصه هو هل هذه الطبقة ستغنيك عن استخدام واقي الشاشة وحافظة الحماية الخارجية لهاتف آيفون 12؟، حيث أكد التقرير أن شركة آيفون لم تعلن عن استخدام طبقة (Ceramic Shield) في ظهر الهاتف.

وتابع التقرير أن شركة آبل أعلنت أن طبقة الحماية التي تُسمى (Ceramic Shield) موجودة في الجهة الأمامية في هواتف آيفون 12 أي لحماية الشاشة فقط، ووفقًا لآبل فإن الجزء الخلفي في آيفون 12مصنوع من الزجاج، لذا إذا افترضنا أن الهاتف سقط منك وأن طبقة (Ceramic Shield) قد حمت الشاشة من الكسر أو التصدع، فمن المؤكد سيكون هناك تأثير في ظهر الهاتف المصنوع من الزجاج.

وتعتبر طبقة (Ceramic Shield) هي الخيار المكافئ لطبقة الحماية من زجاج (Gorilla Glass Victus) التي قدمتها سامسونج في هاتف (Galaxy Note 20 Ultra)، وقد طورتها آبل بالتعاون مع شركة (Corning) أيضًا التي تصنع زجاج (Gorilla).

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