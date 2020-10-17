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انطلاق المرحلة الثانية للعمرة بطاقة استيعابية 75% (صور)

انطلاق المرحلة الثانية للعمرة بطاقة استيعابية 75% (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن انطلاق المرحلة الثانية للعمرة بطاقـة استيعابية 75%.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أتاحت في وقت سابق، عبر تطبيق اعتمرنا 3 تصريحات جديدة وهي تصريح الصلاة في المسجد الحرام وتصريح الصلاة في المسجد النبوي وتصريح السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قد دشن مؤخرا خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

وأوضح الشيخ السديس أن خطة الوكالة لاستقبال زائري المسجد النبوي راعت الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة في سبيل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين.​

 

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