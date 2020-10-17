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طبيب يكشف أفضل الطرق لخفض الكوليسترول بدون دواء

طبيب يكشف أفضل الطرق لخفض الكوليسترول بدون دواء
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تواصل – وكالات:

يعاني العديد من الأشخاص من زيادة نسبة الكولسترول في الدم وهو ما يؤثر على وظائف الجسم وبخاصة وظائف الكبد والدهون الثلاثية على الكبد وغيرها من المشكلات التي تنتج عن عدم التحكم في نسب الكوليسترول الضار بالجسم.

من جهته، كشف أحد الأطباء في حديث لصحيفة Sozcu عن طرق يمكن أن تساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، دون استخدام الأدوية.

وأشار الطبيب إندر ساراش إلى أنه خلال وباء كوفيد-19، بدأ الناس يتحركون أقل ويأكلون بشكل أسوأ، مما ساهم في زيادة كبيرة في مستوى الكوليسترول في الدم، بحسب “روسيا اليوم”.

ووفقًا للمختص التركي، فإن الأطعمة مثل الأفوكادو وبذور العنب والشاي والبذور الزيتية والمكسرات والأسماك، يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول السيئ في الدم، بالإضافة إلى ذلك، أوصى ساراش بإضافة فول الصويا والحبوب الكاملة والحمضيات، إلى الوجبات الغذائية.

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