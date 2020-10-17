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لديك جوال قديم؟ .. إليك طريقة تحويله لكاميرا مراقبة بطريقة سهلة وفعالة (فيديو)

لديك جوال قديم؟ .. إليك طريقة تحويله لكاميرا مراقبة بطريقة سهلة وفعالة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

شرح عبدالعزيز الحمادي المختص بمجال التقنية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، طريقة لتحويل الجوالات إلى كاميرات مراقبة وذلك للاستفادة منها وبخاصة الجوالات غير المستخدمة والتي يكثر تواجدها بالمنازل عادة مع شراء طرازات من جوالات أحدث منها.

وقال “الحمادي” إن الطريقة تقوم على تحميل أحد البرامج التي تحول الهاتف إلى كاميرا مراقبة، أو بث مباشر عبر الإنترنت يمكن التحكم فيها عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف الخلوي أو أجهزة التابلت واللابتوب.

وأرفق الخبير التقني طريقة تفعيل الميزة عبر التطبيق وتحميله – من (هنا) – وذلك عبر مقطع فيديو كالتالي:

https://twitter.com/Abdulaziz_Hmadi/status/1317552548153274370?s=20

 

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