«التعليم» تنشر جداول الدروس اليومية من الأسبوع الثامن..و«الصينية» اختياري للثانوي

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نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (هنا الرابط).

كما نشرت “التعليم”جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) والصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) وللمرحلة الثانوية (المستوى الأول) و(المستوى الخامس) والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين،على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم.

ونوهت وزارة التعليم أن حصة اللغة الصينية ستكون السادسة في جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) .

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثامن، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/pHw9D4lxWZ — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 17, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثامن، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/hSIscsH1bY — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 17, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثامن، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/iLzl5OLNqa — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 17, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الثامن، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/TgSdZt48cN — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 17, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الثامن، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/JDtWl6qcX0 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)October 17, 2020