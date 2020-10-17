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«التعليم»: رصد الغياب في منصة مدرستي مسؤولية قادة المدارس

«التعليم»: رصد الغياب في منصة مدرستي مسؤولية قادة المدارس
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم أن قادة وقائدات المدارس يتحملون مسؤولية رصد الغياب اليومي للطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

وأوضح نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي في تعميم أنه على جميع قائدي وقائدات المدارس في جميع المراحل التعليمية أهمية رصد وإدخال وتثبيت الغياب يومياً في نظام نور الإلكتروني بما يتوافق مع تسجيل الحضور في منصة مدرستي أو من خلال زيارة الطلاب والطالبات للمدرسة لاستلام وتسليم التكليفات المدرسية وتطبيق إجراءات الانضباط الواردة في قواعد السلوك والمواظبة.

وجاء في التعميم “أنه تم تحديث نظام نور بما يتوافق مع الوضع الراهن للدراسة عن بُعد”.

وأشار العاصمي إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصاً من الوزارة على تتبع سير العملية التعليمية في الميدان، وضمان الاستفادة الكاملة من منصة مدرستي وجميع قنوات التعليم عن بُعد وأهمية ذلك في الرفع من نواتج التعلم.

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