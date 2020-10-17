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غداً.. «مؤتمر الصحة» يناقش خطة تنظيم الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة

غداً.. «مؤتمر الصحة» يناقش خطة تنظيم الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد ليوم غدٍ الأحد عند الساعة 3:35 عصراً، بمشيئة الله.

ويستعرض خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن الأوضاع العالمية والموجة الثانية التحليل البياني بالمملكة والاحتمالات المستقبلية، ويستعرض الاستفسارات الشائعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإحصائيات الحالات والخدمات الطبية محليا.

ويتحدث أيضا خلال المؤتمر جمعان العسيري المتحدث الرسمي لوكالة شؤون المسجد النبوي، حيث يستعرض خلال المؤتمر خطة تنظيم الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

ومن المقرر أن يبدأ المسجد النبوي استقبال المواطنين والمقيمين للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة، غداً الأحد، ضمن المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة بنسبة 75% وذلك عبر تطبيق “اعتمرنا”.

وذكرت وكالة شؤون المسجد النبوي أن دخول المصلين الرجال للصلاة في الروضة سيكون على أربع فترات بعد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب بطاقة تقدر 1650 مصل في اليوم الواحد.

وسيكون دخول النساء في الفترة الصباحية إلى ما قبل صلاة الظهر بمعدل 900 مصلية في اليوم الواحد.

في سياق متصل، دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الراغبين في أداء الصلاة بالمسجد النبوي الشريف وزيارة الروضة الشريفة لتأجيل أدائهم لتلك السنن في حال شعورهم بأعراض الارتفاع في درجة الحرارة أو أي من الأعراض المشابهة التي تحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وبين المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة مؤيد أبوعنق أن أصحاب الحالات التي تعاني من أمراض السكري غير المنضبط، وارتفاع ضغط الدم، وتليف الكبد، وقصور عضلة القلب، وأمراض الشرايين التاجية والصدر المزمنة، ونقص المناعة، والسمنة المفرطة، والحوامل، مدعوين لتأجيل أداء الصلاة وزيارة الروضة الشريفة حماية لهم وللآخرين.

 

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