شاهد … عضو شورى يطالب بـ 5 آلاف ريال حد أدنى لرواتب العاملين في «الحراسات الأمنية»

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طالب عضو مجلس الشورى عبدالله السعدون بزيادة رواتب العاملين في الحراسات الأمنية لتصل بحد أدنى إلى 5000 ريال، وذلك بعد رؤية تدني رواتب هذه الفئة التي تعمل بمجال غاية في الأهمية على حد وصفه.

وقال “السعدون” خلال مداخلة له ببرنامج يا هلا المذاع على فضائية روتانا خليجية،اليوم السبت، إن الوضع الراهن لم يعد يحتمل ان يعمل مواطن في مهنة ويتقاضى 2000 أو 2500 ريال، فهو لديه أولاد وأسرة يُنفق عليها، مشيرًا إلى أن الاقتراح جاء ليحقق مبدأ الأمان المالي للمواطن في المقام الأول.

وأكد عضو الشورى أن التطبيق التدريجي لهذا المقترح هو الحل الأنسب لذلك، حيث اقترح ان تقوم الشركات الكبيرة بعدم قبول عروض توطيفية من متعهدي الحراسات الأمنية دون راتب الـ 5000 ريال كمبادرة منها تجاه العاملين بهذه المهنة وهذا بالتأكيد سينعكس عليها، على حد تعبيره، مضيًفا: أن تعميم الحد الأدني يشمل المواطنين والوافدين على حد سواء لعدم تفضيل فئة دون أخرى في العمل وذلك تغليبًا لمصلحة المواطن في المقام الأول .