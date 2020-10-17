أفضل أوقات المشي.. ومميزات المشي فجراً

د. صالح بن سعد الأنصاري

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كتبت منذ سنوات مقالاً ذكرت فيه 14 سبباً لتفضيل اختيار المشي فجراً من بين الأوقات الأخرى، ثم كتبت مقالاً آخر ذكرت فيه 27 سبباً لاختياري المشي من بين مختلف الرياضات. ومرة غردت وخلطت بين الرقمين وذكرت أني وجدت السبب رقم 28 لاختيار المشي فجراً.

وبدلاً أن أتراجع عن الخلط بين الرقمين والمقالين، قررت أن أتأمل تغريداتي والتجارب التي سمعت بها، وما استجد من اطلاعي على ميزات هذا التوقيت لعلي أصل بالأسباب والمبررات من 14 إلى أن أحيط بما يصل إلى 28 ميزة وسبباً وقد كان، وها أنا ذا أعيد كتابة مقالي القديم ذي الأربعة عشر سبباً وأصل إلى مزيد من ميزات المشي فجراً.

يساعد تكرار المشي في نفس الوقت والمكان يومياً على غرس عادة المشي والانتظام عليها. وقد يكون الفارق بين طول الليل والنهار في كل من الشتاء والصيف، وتقلب درجات الحرارة دور في اختيار الوقت الأنسب لممارسة المشي. ومع ذلك لابد أن أكرر مقولتي المعتادة بأن “أفضل وقت للمشي هو الوقت الذي تنتظمون فيه” فلكل شخص معطياته وظروفه.

المشي في بداية ساعات المساء قد يكون أفضل للبعض من حيث تخفيف التوتر المتعلق بالعمل وأفضل لجلب النوم في كثير من الحالات، بينما يرى البعض تأخير المشي إلى وقت متأخر من المساء وبعد إنجاز كل مهام اليوم، إلا أنه قد يسبب للبعض الأرق وصعوبة النوم.

ومع أن المشي مفيد في كل الأوقات، يأتي حديثي هنا بالتفصيل عن المشي فجراً. وفِيما يأتي المزيد من المميزات التي تجعلنا نفضل المشي فجراً من بين الأوقات الأخرى.

المشي فجراً يأتي بعد ساعات الراحة والنوم، مما يجعل الإنسان في طاقة عالية للبدء والإنجاز الرياضي، خصوصا مع التعود على النوم المبكر. بداية اليوم بالمشي والحركة يوفر فرصة جيدة للتخطيط لاهتمامات وواجبات اليوم واستثمار الوقت من بداية ساعات النهار، بينما التخطيط لليوم سيكون أصعب في وقت الالتزام مع الآخرين. يمتلئ الجو بعد الفجر بأعلى نسبة من غاز الأوزون بتأثيره المفيد على الجهاز العصبي والنفسية والتفكير والأداء العضلي. شمس الصباح مشبعة بالأشعة تحت الحمراء التي تحفز تصنيع الكولاجين وتسرع التئام العظام والجروح، إضافة إلى أن هذه الأشعة باعثة على اليقظة والنشاط. تكون نسبة الكورتيزون الطبيعي في الدم أعلى ما يمكن وقت الصباح وأقل ما يمكن عند المساء. ومن المعروف أن الكورتيزون يضبط التمثيل الغذائي للجلوكوز في الجسم وله دور في السيطرة على ضغط الدم وتقليل الالتهاب، لذا فالمشي في هذا التوقيت يتضافر مع هذه الآثار. المشي فجراً يتزامن مع النظام الفسيولوجي والإيقاع الهرموني أو ما يسمى “الساعة البيولوجية” للإنسان، فالليل وقت السبات والنهار وقت المعاش. المشي فجراً يضمن أفضل فرص لتحسين الشهية وضبط الرغبة في الأكل بقية النهار وهذا مفيد لزائدي الوزن. تذكر بعض الأبحاث أن 90% من “المنتظمين” على المشي لفترات طويلة يمشون في الصباح. هو الوقت الذي يكون فيه تلوث الهواء الناتج عن حركة السيارات عند حده الأدنى مقارنة ببقية اليوم. المشي فجراً يرفع معدل التمثيل الغذائي في أنسب الأوقات ويستمر مرتفعاً مدة أطول (تصل إلى 48 ساعة، وبحسب الشدة والمدة) وبالتالي استهلاك سعرات حرارية أكثر لدى زائدي الوزن. كلما كانت ممارسة المشي بعيدة عن آخر وجبة، كلما انخفضت نسبة الكولسترول في الدم، واضطر الجسم لاستخدام الطاقة والدهون المخزنة. والمشي فجراً قبل الإفطار يوفر هذه الميزة. يعطي المشي فجراً طاقة أعلى للتمثيل الغذائي وتوفير الطاقة اللازمة لعمل الدماغ (فالدماغ يستهلك من 20-25% من جلوكوز الدم) مما يحسّن الإنتاجية الذهنية بقية النهار. اطلعت على دراسات تشير إلى أن المشي فجراً يؤدي إلى قدر أعلى من تنظيم وضبط الشهية بقية اليوم وتحسين الاختيارات الغذائية مقارنة بالأوقات أخرى. التعود على المشي فجراً، يعين على ضبط إيقاع الطاقة والحيوية على مدار اليوم ويجلب النوم المبكر، ويعين على الانتظام في الاستيقاظ لصلاة الفجر. المشي فجراً هو التوقيت الأفضل لتحسين المزاج والنفسية وبالتالي ينصح به كأفضل توقيت للمشي بهدف التعامل مع المشكلات والأمراض النفسية. ثبت أن المشي فجراً هو التوقيت الأنسب لتوظيف النشاط البدني لتحسين حالات ارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأوقات الأخرى. البدء بالمشي أول النهار يقلل من احتمال إلغاء المشي بسبب ازدحام اليوم والليلة بالأعمال. كثيراً ما يعاني البعض من التشتت والانشغالات أثناء ممارسة المشي في أوقات المساء والليل، والمشي فجراً يحدث في “وقت لا يفتقدك فيه أحد”. يعاني البعض من صعوبة اتخاذ قرار المشي كل مرة والالتزام بتنفيذه، أما في حالة المشي فجراً فتجد نفسك “تُمارس المشي مبكرا قبل أن يستيقظ عقلك ويناقشك فيما تفعل”. يأتي المشي فجراً في صالح الأسرة، لأنه يوفر وقت المساء لقضائه مع الأهل والأبناء. مسارات المشي أهدأ بكثير في الصباح الباكر، وأكثر من يرتادها من الجادين مقارنة بالمساء والليل. المشي بعد الفجر أفضل في السفر وغيره من الظروف التي يضطرب فيها النظام اليومي المعتاد. المشي فجراً يحفز وصول الدم والأكسجين إلى الدماغ، ويحفز إفراز الهرمونات والموصلات العصبية المحفزة على التفكير وتحسين القدرات الإدراكية لمدة تمتد بعد المشي إلى 10 ساعات تبدأ في وقت اليقظة والتعلم والدراسة، فليس من الحكمة جعل هذه الساعات في وقت النوم! يقول الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه “الأفكار العظيمة تولد أثناء المشي” فإذا جاء الحديث عن المفكرين والعلماء والمبدعين، فتضافر المشي وتوقيته فجراً يأتي بأعظم الأفكار التي لا تخطر بسهولة حتى على المتخصصين. المشي فجراً يمكن أن يكون رياضة وجزءًا من العمل وطلب الرزق، وذلك بالذهاب إلى العمل أو المزرعة مشيا، أو قضاء المشاوير في أول ساعات النهار. يتيح المشي فجراً ممارسة الرياضة خارج المنزل في أبرد الأوقات صيفا، وخصوصا في البيئات الحارة، مما يضمن المشي بانتظام على مدار العام. ثبت من تجارب “مجموعات المشي” أن انتظام الحضور والتزامهم يكون أفضل ما يمكن بالاتفاق على المشي فجراً. يتحدث علماء السلوك عن “العادات الرئيسة” وهي عادات مميزة وشاملة تجعل من السهل على الإنسان اكتساب عادات أخرى. ومن أهم هذه العادات الاستيقاظ المبكر وممارسة الرياضة بانتظام. والانتظام على المشي فجراً يعين على اكتساب عادات وأهداف كثيرة أخرى.

إن من شأن كل هذه الميزات للمشي فجراً وغيرها أن تضمن الكثير من الفوائد الجسدية والنفسية والعقلية والاجتماعية. وما ذاك إلا جزء من البركة التي تأتي من فهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “بورك لأمتي في بكورها”.

استمتعوا بالمشي فجراً، ومارسوا الرياضة في أجمل وأنفع أوقاتها.

ودمتم سالمين

د. صالح بن سعد الأنصاري

@SalihAlansari

المشرف العام على مركز تعزيز الصحة

@SaudiHPC