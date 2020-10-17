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لهذا السبب غرّمت «الملكية الفكرية» شخصًا بدفع 75 ألف ريال

لهذا السبب غرّمت «الملكية الفكرية» شخصًا بدفع 75 ألف ريال
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تواصل – فريق التحرير :

عرّض أحد الأشخاص نفسه لعقوبة كلفته غرامة مقدارها 75 ألف ريال بسبب نشره مصنفا بحثيا في مجلة علمية دون الحصول على إذن كتابي أو موافقة من مؤلف المصنف البحثي.

وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن الاعتداء على الحقوق الفكرية والأدبية للأفراد يُعرّض المخالف للعقوبات، والتي من بينها تلك الحالة، وأبانت أن العقوبة تمثلت في فرض غرامة قدرها 50 ألف ريال على الشخص، مع إلزامه بدفع 25 ألف ريال كتعويض، وسحب المصنف المنشور من المجلة العلمية، بحسب “عكاظ”.

وشددت الهيئة على ضرورة حصول الفرد على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق، ما يجنبه العقوبة ويجعله يحترم حقوق الملكية.

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