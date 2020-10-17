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«سوق» تكشف حيل شركات الفوركس الوهمية .. وعقوبات تطال «مشاهير السوشيال» المتعاونين (فيديو)

«سوق» تكشف حيل شركات الفوركس الوهمية .. وعقوبات تطال «مشاهير السوشيال» المتعاونين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

مع انتشار دعايات الربح السريع، تتزايد جهود الجهات الرقابية لمنع التحايل على الأفراد والشركات الراغبة في الاستثمار، وذلك عبر عدد من الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية بالتعاون مع هيئة سوق المال.

من جانبه، ذكر محمد المعمر مساعد وكيل هيئة السوق المالية “سوق”، عبر لقاء له ببرنامج 120 المذاع على فضائية الإخبارية السعودية، أن وعود الثراء السريع الذي اتبعته شركات الفوركس الوهمية، عبر إعلاناتها المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعية، أثرت بشكل كبير على أعداد المستثمرين الذين ينخدعون بتلك الدعايات، وهو ما دعا لتحرك فوري للوقوف ضد هذه الممارسات.

وتابع”المعمر”، أن الهيئة بالمشاركة مع الجهات الرقابية بالمملكة دأبت على حث كافة جهودها لمكافحة هذا النوع من الغش عبر عدد من الحملات الضخمة التي تستهدف توعية الراغبين بالاستثمار في هذا المجال بصورة آمنة، وهذا دور اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من الحملات الوهمية للمتاجرة بالعملات.

وأضاف مساعد وكيل هيئة سوق المال، أن اللجنة عملت على تجفيف منابع وصول تلك الشركات الوهمية إلى المستثمرين داخل المملكة عبر حجب مواقعها ودعاياتها بشبكة الإنترنت بصورة كبيرة، بالإضافة إلى إحالة المتعاونين معهم إلى القضاء ومن بينهم مشاهير السوشيال ميديا الذين يثبت تورطهم في الدعاية لتلك الجهات الغي مرخصة.

وأشار إلى أن الهيئة تتبع أفضل أسلوب لمكافحة الغش بهذا المجال، وهو التوعية المباشرة للمستثمر وعرض الشركات المرخصة من المملكة التي ينصح بالتعامل معها والابتعاد تمامًا عن تلك الشركات الوهمية التي تستغل ضعف المعرفة الكاملة لدى المستثمر.

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