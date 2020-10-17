غرفة المدينة تعلن عن 9 وظائف شاغرة بالقطاع الخاص

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أعلنت غرفة المدينة المنورة توفر 9 وظائف شاغرة بمجال المطاعم بالقطاع الخاص بالرياض، للعمل لدى شركة (بانكيك هاوس)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- كاشير (العدد 3 وظائف):

– إجادة اللغة الإنجليزية

– استقبال الزبائن.

– إغلاق الدخل اليومي.

– الجرد الأسبوعي.

2- مقدم طلبات (طعام) (العدد 4 وظائف):

– إجادة اللغة الإنجليزية

– اخذ الطلبات من الزبائن.

3- باريستا (وظيفتان):

– معرفة عمل انواع القهوة و العصائر.

– خبرة لا تقل عن سنة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم السبت بتاريخ 1442/02/30هـ الموافق 2020/10/17م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- كاشير (العدد 3 وظائف):

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2- مقدم طلبات (طعام):

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3- باريستا (وظيفتان):

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