غرفة المدينة تعلن عن 9 وظائف شاغرة بالقطاع الخاص

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أعلنت غرفة المدينة المنورة توفر 9 وظائف شاغرة بمجال المطاعم بالقطاع الخاص بالرياض، للعمل لدى شركة (بانكيك هاوس)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- كاشير (العدد 3 وظائف):
– إجادة اللغة الإنجليزية
– استقبال الزبائن.
– إغلاق الدخل اليومي.
– الجرد الأسبوعي.
2- مقدم طلبات (طعام) (العدد 4 وظائف):
– إجادة اللغة الإنجليزية
– اخذ الطلبات من الزبائن.
3- باريستا (وظيفتان):
– معرفة عمل انواع القهوة و العصائر.
– خبرة لا تقل عن سنة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم السبت بتاريخ 1442/02/30هـ الموافق 2020/10/17م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- كاشير (العدد 3 وظائف):
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2- مقدم طلبات (طعام):
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3- باريستا (وظيفتان):
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