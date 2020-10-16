الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

“Eve Devices” تطلق أحدث أجهزتها اللوحية.. تعرّف على المزايا

“Eve Devices” تطلق أحدث أجهزتها اللوحية.. تعرّف على المزايا
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت شركة Eve Devices عن الجهاز اللوحي Eve V الجديد من فئة 2 في 1.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للجهاز اللوحي الجديد على معالج إنتل Tiger Lake-U-APU، والذي يعتبر أحدث معالج لأجهزة اللاب توب، وغالباً ما تأتي هذه المعالجات بأربعة أنوية مع بطاقة الرسوميات إنتل Iris Xe Graphics iGPU، والتي تعمل بشكل أسرع بكثير مقارنة ببطاقة الرسوميات إنتل UHD Graphics 620 الموجودة في الكثير من المعالجات القديمة، ويزخر الجهاز اللوحي الجديد بمروحة للتبريد.

ويمتاز الجهاز اللوحي Eve V الجديد بشاشة IGZO قياس 13.4 بوصة وبنسبة باعية 16:10، ويمكن للعملاء الاختيار بين لوحة بدقة وضوح 1920× 1200 بيكسل ولوحة 4K بدقة 3840 × 2400 بيكسل.

ويمكن استعمال الشاشة بواسطة قلم إدخال البيانات بمستويات ضغط تصل إلى 4096، وتبلغ درجة السطوع 500 نيت في كلا الموديلين، ونسبة التباين 1500:1، وتوفر إمكانية عرض محتويات HDR10.

ويزخر الحاسوب اللوحي Eve V الجديد بالعديد من منافذ التوصيل ومنها منفذي Thunderbolt 4 ومنفذ USB-C 3.1 ومنفذ AUX وقارئ بطاقات الذاكرة microSD ومنفذ بطاقة SIM، مع دعم تقنية الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5 ويتوافر به أربع سماعات، ويمكن تسجيل الدخول بنظام مايكروسوفت ويندوز عن طريق مستشعر بصمة الأصابع في زر التشغيل.

 

 

مواد ذات صلة

«سامسونج» تطلق جهازها اللوحي الجديد أكتوبر المقبل.. تعرّف على المزايا

«سامسونج» تطلق جهازها اللوحي الجديد أكتوبر المقبل.. تعرّف على المزايا

جهاز لوحي جديد مخصص للأطفال من «لينوفو»

جهاز لوحي جديد مخصص للأطفال من «لينوفو»

«مايكروسوفت» تتخلي عن دعم متصفح «إكسبلورر» في هذا الموعد

«مايكروسوفت» تتخلي عن دعم متصفح «إكسبلورر» في هذا الموعد

«مايكروسوفت» تمنع مستخدمي «ويندوز 10» من إزالة هذا المتصفح

«مايكروسوفت» تمنع مستخدمي «ويندوز 10» من إزالة هذا المتصفح

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة