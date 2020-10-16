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«السديس» يؤم المصلين في صلاة العشاء بـ«المسجد النبوي» اليوم السبت

«السديس» يؤم المصلين في صلاة العشاء بـ«المسجد النبوي» اليوم السبت
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تواصل – فريق التحرير :

يؤم معالي الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف اليوم السبت .

يأتي ذلك بمناسبة التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- بإبقاء المسجد النبوي مفتوحاً على مدار الساعة، وتمكين رواده من الصلاة والزيارة ليلاً ، كما سيتوجه الشيخ السديس إلى المصلين بكلمة توجيهية بهذه المناسبة.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالتها لشؤون المسجد النبوي قد استعدت لاستقبال زائري الروضة الشريفة بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف منع وصول جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى المصلين والزائرين.

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