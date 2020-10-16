الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توقعات «الأرصاد» لطقس الغد: سماء غائمة جزئياً على عدة مناطق ومكة تسجل أعلى درجة حرارة

توقعات «الأرصاد» لطقس الغد: سماء غائمة جزئياً على عدة مناطق ومكة تسجل أعلى درجة حرارة
0

تواصل – فريق التحرير :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد السبت بمشيئة الله ، أن يكون مستقراً على معظم المناطق ، وسماء غائمة جزئيا على مرتفعات مناطق عسير وجازان .

كما أشارت الأرصاد ، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن درجات الحرارة غدا السبت ، فتوقعت الأرصاد أن تسجل مكة 42 مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل أبها 13 مئوية كأقل درجة حرارة.

مواد ذات صلة

تعرف على توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم الجمعة

تعرف على توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم الجمعة

أبها تُسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بالمملكة .. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الجمعة

أبها تُسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بالمملكة .. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الجمعة

توقعات طقس الغد.. مستقر بمعظم المناطق و3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة

توقعات طقس الغد.. مستقر بمعظم المناطق و3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة

تنبيه من «الأرصاد» لسكان الباحة: توقعات بأمطار رعدية حتى الثامنة مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان الباحة: توقعات بأمطار رعدية حتى الثامنة مساءً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>