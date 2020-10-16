وزير الإسكان يوضح كيفية استرداد المواطن لفرق ضريبة القيمة المضافة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، كيفية استرداد المواطن لفرق ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الحقيل، خلال حديثه لفضائية “العربية”، أن استرداد المواطن لفرق الضريبة يتم عند البيع، مشيراً إلى أنه يمكن للمواطن عند شرائه للمنزل الأول الحصول على إعفاء من الضريبة حتى مليون ريال، وذلك حسب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الشأن.

وأوضح أن الضريبة المضافة البالغة 15% ستكون مستردة في حالة بيعه للمنزل.

ولفت إلى أن هناك أنظمة تضعها هيئة الزكاة والدخل مع وزارة الإسكان لحماية حقوق كافة الأطراف.