«شؤون الحرمين» توضح الإجراءات الواجب اتباعها أثناء القدوم للصلاة

تواصل- فريق التحرير

نبهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مرتادي المسجد الحرام والنبوي بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء القدوم للصلاة في الحرمين الشريفين.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ، أن الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها المصلون في الحرم المكي تتضمن ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وإحضار سجادة الصلاة وإحضار المصحف الخاص ، أو استخدام القراءة من خلال الجوال ، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعليمات أثناء الخروج.

وتابعت أنه من ضمن الإجراءات كذلك عدم إحضار المأكولات والمشروبات إلى المسجد الحرام، والالتزام بالمسارات والأماكن المحددة للصلاة.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمسجد النبوي، فقد شملت الإجراءات، اتباع إرشادات وتعليمات العاملين وتجنب التزاحم والتدافع والدخول من الأبواب المخصصة، لافتة إلى أن هذه التعليمات تأتي حرصاً على سلامة المصلين من تفشي فيروس كورونا.