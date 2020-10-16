الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«شؤون الحرمين» توضح الإجراءات الواجب اتباعها أثناء القدوم للصلاة

«شؤون الحرمين» توضح الإجراءات الواجب اتباعها أثناء القدوم للصلاة
0

تواصل- فريق التحرير

نبهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مرتادي المسجد الحرام والنبوي بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء القدوم للصلاة في الحرمين الشريفين.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ، أن الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها المصلون في الحرم المكي تتضمن ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وإحضار سجادة الصلاة وإحضار المصحف الخاص ، أو استخدام القراءة من خلال الجوال ، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعليمات أثناء الخروج.

وتابعت أنه من ضمن الإجراءات كذلك عدم إحضار المأكولات والمشروبات إلى المسجد الحرام، والالتزام بالمسارات والأماكن المحددة للصلاة.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمسجد النبوي، فقد شملت الإجراءات، اتباع إرشادات وتعليمات العاملين وتجنب التزاحم والتدافع والدخول من الأبواب المخصصة، لافتة إلى أن هذه التعليمات تأتي حرصاً على سلامة المصلين من تفشي فيروس كورونا.

 

مواد ذات صلة

خطيب المسجد النبوي: من حِكم الابتلاء عودة الخلق إلى ربهم (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: من حِكم الابتلاء عودة الخلق إلى ربهم (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: من فضل الله على عباده أن جعل منهم سباقين للخيرات (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: من فضل الله على عباده أن جعل منهم سباقين للخيرات (فيديو)

شؤون المسجد النبوي توجه 8 تعليمات للزائرين قبل زيارة «الروضة الشريفة»

شؤون المسجد النبوي توجه 8 تعليمات للزائرين قبل زيارة «الروضة الشريفة»

شؤون المسجد النبوي تحدد أماكن ومواعيد الدخول لزيارة الروضة الشريفة

شؤون المسجد النبوي تحدد أماكن ومواعيد الدخول لزيارة الروضة الشريفة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>