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3 أطعمة تسرع إنقاص الوزن.. تعرّف عليها

3 أطعمة تسرع إنقاص الوزن.. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات :

كشف موقع “شو” الصيني ، أنه أحياناً ما يلجأ بعض الأشخاص لاتباع حميات غذائية قاسية من أجل إنقاص الوزن، والحصول على قوام ممشوق ، وأشار إلى أنهم ربما بحاجة لأن يتضمن غذاؤهم ثلاثة أنواع من الطعام، لضمان خسارة الوزن دون اتباع أنظمة صارمة كالتالي :

الخيار الطازج

يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية، لذلك عندما يأكله الشخص يشعر بالشبع، كما أنه يحفز على حرق الدهون بجانب سعراته الحرارية القليلة.

البروكلي

يسرع عملية التمثيل الغذائي وينشط الدورة الدموية، كما يحتوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية والتي تساعد على الشعور بالشبع وحرق الدهون.

الشوفان

غني بالألياف ويعزز الشعور بالشبع وتقليل الشهية، كما أنه يلعب دورا فعالا في تطهير الأمعاء.

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