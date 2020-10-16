منصة «وورد بريس» تطرح ميزة جديدة لنشر التغريدات بـ«تويتر».. تعرّف عليها

تواصل- وكالات:

قدمت منصة وورد بريس(WordPress)ميزة جديدة تنشر تلقائيًا تدوينات كاملة على شكل سلاسل من التغريدات عبر موقع “تويتر” تتضمن جميع النصوص والصور ومقاطع الفيديو والتضمينات.

ويمكن للمستخدم الوصول إلى الميزة عبر أيقونة(Jetback)الخضراء في أقصى الجهة اليمنى من قائمة العنوان في أعلى الصفحة، إلى جانب الخيارات الحالية لمشاركة الروابط مع فيسبوك والشبكات الاجتماعية الأخرى.

ووفقًا للمنصة، فقد أصبح نشر محتوى وورد بريس عبر” تويتر” أسهل بكثير، بحيث يمكنك إرسال المحتوى على شكل تغريدات منفصلة أو سلاسل من التغريدات – المعروفة باسم(Tweetstorms).

وصممت وورد بريس هذه الميزة مع أخذ التنسيق بعين الاعتبار، بحيث إذا كانت الفقرة طويلة جدًا بالنسبة لتغريدة واحدة، فسيتم تقسيمها تلقائيًا إلى تغريدات متعددة.

وبدلاً من إضافة أكبر عدد ممكن من الكلمات في التغريدة الأولى وترك باقي الكلمات تظهر ضمن التغريدة الثانية، فإن الميزة تضيف فاصلًا في نهاية الجملة.

ويمكن إضافة رسالة تمهيدية إلى بداية السلسلة، وتنتبه الميزة إلى الجمل وفواصل الفقرات عند تحديد المكان الذي يجب أن تنتهي فيه التغريدة الأولى وتبدأ التغريدة الثانية.

ولمنحك مزيدًا من التحكم، فإن الميزة تعرض أثناء كتابة التدوينة مكان حدوث تقسيمات التغريدات، ويمكنك بهذه الطريقة إعداد كيفية ظهور التدوينة عبر تويتر أثناء الكتابة.

وإذا لم يكن لديك حساب ضمن تويتر متصل بموقعك على الويب، فيمكنك النقر على خيار “ربط حساب” للسماح لوورد بريس بنشر المحتوى عبر جدول توتير الزمني الخاص بك.

ويمكنك إضافة حسابات متعددة من تويتر إذا كنت تغرد من أكثر من حساب واحد، وما عليك سوى ربط كل حساب مرة واحدة.