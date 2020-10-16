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ما هي الإجراءات المتبعة عند حدوث مشكلة في «الصراف» أثناء الإيداع أو السحب؟ .. «البنوك» توضح

ما هي الإجراءات المتبعة عند حدوث مشكلة في «الصراف» أثناء الإيداع أو السحب؟ .. «البنوك» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب البنوك السعودية على تويتر ، عن الإجراءات التي يجب اتباعها عند حدوث مشكلة ما أثناء استخدام جهاز الصّراف الآلي (ATM) .

وقال حساب البنوك في تغريدته: “في حالة حدوث مشكلة ما أثناء استخدام جهاز الصّراف الآلي (ATM) مثل (عدم صرف المبلغ المطلوب، صرف جزء من المبلغ المطلوب، صرف مبلغ أكثر من المطلوب، لم يتم إيداع إلا جزءً من المبلغ فقط، لم يتم إيداع المبلغ بالكلية) ينبغي عليك أولاً حفظ الإيصال”.

وأضاف : “بعد حفظ الإيصال يجب عليك مراجعة البنك مصدر البطاقة المستخدمة في العملية أو الاتصال على الرقم المجاني للبنك.”

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