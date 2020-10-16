استشاري يوضح الأرقام المثالية للسكري وضغط الدم.. ويوجه نصيحة مهمة

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أوضح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، المعدلات الصحية لنسبة السكر بالدم وضغط الدم والكلسترول والدهون الثلاثية.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن الأرقام المثالية لصحة الإنسان بالنسبة للسكر التراكمي في الدم أقل من6.5 والسكر الصائم أقل من 110.

وأضاف أن معدل ضغط الدم المثالي80/120 والكلسترول الضار LDL أقل من70 والكلسترول عالي الكثافة HDL أعلي من50.

وتابع أن الهيموجلوبين للأصحاء يجب ألا يقل عن 14 وفيتامين د أعلى من 40 ، ومعدل كتلة الجسم أقل من 25

ونصح” الخضيري” بممارسة رياضة المشي لمدة 30دقيقة باليوم.