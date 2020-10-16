الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

استشاري يوضح الأرقام المثالية للسكري وضغط الدم.. ويوجه نصيحة مهمة

استشاري يوضح الأرقام المثالية للسكري وضغط الدم.. ويوجه نصيحة مهمة
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، المعدلات الصحية لنسبة السكر بالدم وضغط الدم والكلسترول والدهون الثلاثية.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن الأرقام المثالية لصحة الإنسان بالنسبة للسكر التراكمي في الدم أقل من6.5 والسكر الصائم أقل من 110.

وأضاف أن معدل ضغط  الدم المثالي80/120  والكلسترول الضار LDL أقل من70 والكلسترول عالي الكثافة HDL أعلي من50.

وتابع أن الهيموجلوبين للأصحاء يجب ألا يقل عن 14 وفيتامين د أعلى من 40 ، ومعدل كتلة الجسم أقل من  25

ونصح” الخضيري”  بممارسة رياضة المشي لمدة 30دقيقة باليوم.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

دراسة طبية: هذا الزيت يساهم في خفض ضغط الدم

دراسة طبية: هذا الزيت يساهم في خفض ضغط الدم

«النمر» يحذر : «تصرفات خاطئة » يجب ألا يقع فيها مرضى الضغط والكوليسترول

«النمر» يحذر : «تصرفات خاطئة » يجب ألا يقع فيها مرضى الضغط والكوليسترول

بالانفوجراف.. نصائح مهمة للوقاية من ارتفاع «الكوليسترول» ومخاطره

بالانفوجراف.. نصائح مهمة للوقاية من ارتفاع «الكوليسترول» ومخاطره

هل انخفاض النبض أثناء النوم أمر طبيعي؟.. «النمر» يوضح

هل انخفاض النبض أثناء النوم أمر طبيعي؟.. «النمر» يوضح

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة