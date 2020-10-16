الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

لتشمل ضريبة التصرفات العقارية.. «الزكاة والدخل» تعدّل لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين

لتشمل ضريبة التصرفات العقارية.. «الزكاة والدخل» تعدّل لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه وبناءً على قرار معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، قد تم تعديل المادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية، والتي أصبحت تتضمن قائمة بمخالفات نظام ضريبة التصرفات العقارية.

ويتمثل التعديل في تحديث قائمة المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها، وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من اللائحة، إذ تمت إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) للمادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين، حيث تشمل الفقرة أبرز مخالفات ضريبة التصرفات العقارية والتي تستدعي الإبلاغ، وهي: عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري، واحتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف، ومخالفات التهرب من الضريبة، وأخيراً إجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقة لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.

ويأتي هذا التعديل بعد أن تم الإعلان مؤخراً عن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريـخ 14/2/1442هــ، حيث تعرّف التصرفات العقارية بأنها “أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية”.

ويمكن الاطلاع على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين بعد تحديثها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (هنا)، ومن ثم الدخول على صفحة (الأنظمة واللوائح)، واختيار (لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين).

مواد ذات صلة

«الزكاة والدخل»: 8 آلاف طلب تسجيل مبايعة بضريبة التصرفات العقارية خلال 3 أيام

«الزكاة والدخل»: 8 آلاف طلب تسجيل مبايعة بضريبة التصرفات العقارية خلال 3 أيام

«الزكاة والدخل»: تمديد فترة الاستفادة من مبادرة «الإعفاء من الغرامات المالية» حتى 31 ديسمبر

«الزكاة والدخل»: تمديد فترة الاستفادة من مبادرة «الإعفاء من الغرامات المالية» حتى 31 ديسمبر

«الزكاة والدخل»: لا يوجد حد تسجيل إلزامي للمعاملات في «ضريبة التصرفات العقارية»

«الزكاة والدخل»: لا يوجد حد تسجيل إلزامي للمعاملات في «ضريبة التصرفات العقارية»

بالانفوجراف.. تعرّف على الفرق بين ضريبة القيمة المضافة والتصرفات العقارية

بالانفوجراف.. تعرّف على الفرق بين ضريبة القيمة المضافة والتصرفات العقارية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>