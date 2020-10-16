أبرزها سبب تصنعيها من مادة «البوليمر».. «ساما» تجيب على أبرز الأسئلة حول فئة الـ5 ريالات الجديدة

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أجابت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن أبرز الأسئلة الشائعة حول فئة الخمسة ريالات الجديدة والمصنوعة من مادة البوليمر، والتي تم طرحها مؤخراً.

وكشفت المؤسسة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” عن سبب تحديث فئة الخمسة ريالات دون غيرها.

وأوضحت أن ذلك يرجع إلى أنها أكثر العملات الورقية تداولاً وتعرضاً لظروف التداول الصعبة، مؤكدة أن العملة الجديدة ستزيد من كفاءة تداولها.

وأبانت أن سبب اختيار مادة البوليمر تحديداً لصناعة العملة، هو أن هذه المادة تمنح الورقة النقدية عمراً أطول، مما يزيد من كفاءتها، كما أنها صديقة للبيئة ويصعب تزييفها.

وأكدت المؤسسة أن الورقة النقدية السابقة لفئة 5 ريالات لا تزال سارية، مؤكدة عدم الحاجة لاستبدالها بالعملة الجديدة، كما يتوافر بالورقة الجديدة طباعة بارزة تساعد المكفوفين وضعاف البصر على تمييز قيمة العملة.