«البيئة» توضح شرط استيراد الكائنات الفطرية من خارج المملكة

تواصل – فريق التحرير :

اشترطت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، الحصول على إذن مسبق قبل استيراد جميع الكائنات الفطرية الحية من خارج المملكة من خلال منصة أنعام .

وأوضحت الوزراة أن ذلك يأتي قبل استكمال إجراءات الحصول على الترخيص اللازم من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية .

وللحصول على الخدمة يمكن استخدام الرابط التالي :هنا.

من جهة أخرى أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الخميس ، إيداع أكثر من 62 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن ضمن الدفعة التاسعة لدعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.

وأشارت إلى أن دورة الدعم شملت أكثر من 70% من الدجاج اللاحم في المملكة بأكثر من 466 طناً، إضافة إلى أكثر من 250 طناً من بيض المائدة، كما شمل الدعم مشاريع السمان اللاحم وصيصان اللاحم والبيّاض وصيصان الأمهات.