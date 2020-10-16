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«البيئة» توضح شرط استيراد الكائنات الفطرية من خارج المملكة

«البيئة» توضح شرط استيراد الكائنات الفطرية من خارج المملكة
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تواصل – فريق التحرير :

اشترطت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، الحصول على إذن مسبق قبل استيراد جميع الكائنات الفطرية الحية من خارج المملكة من خلال منصة أنعام .

وأوضحت الوزراة أن ذلك يأتي قبل استكمال إجراءات الحصول على الترخيص اللازم من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية .

وللحصول على الخدمة يمكن استخدام الرابط التالي :هنا.

من جهة أخرى أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الخميس ، إيداع أكثر من 62 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن ضمن الدفعة التاسعة لدعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.

وأشارت إلى أن دورة الدعم شملت أكثر من 70% من الدجاج اللاحم في المملكة بأكثر من 466 طناً، إضافة إلى أكثر من 250 طناً من بيض المائدة، كما شمل الدعم مشاريع السمان اللاحم وصيصان اللاحم والبيّاض وصيصان الأمهات.

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