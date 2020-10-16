مدته 52 يوماً.. «الحصيني»: اليوم بداية «الوسم» وهذه علاماته ومؤشراته

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني ، أن يكون اليوم الجمعة هو أول أيام الوسم والذي كان ينتظره العرب على أحر من الجمر .

وأضاف الحصيني عبر تغريدة على حسابه بتويتر ، أن مدة موسم الوسم 52 يوماً ، ويعد من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية.

وأشار الحصيني إلى أن الوسم يتميز بسحابه ومطره وجوه ونباته الجميل ، وسمي بذلك الاسم لأنه يسم الأرض بالاخضرار وسيوله تجرح الأرض، فيترك فيها وسوماً من سيوله، كما تنبت فيه الأعشاب التي تصلح للرعي.

وأكد أن العرب كانوا يتتبعون في الوسم أخبار الأمطار خاصة أهل المواشي، مشيراً إلى أنه يتميز كذلك بظهور الكمأة، وتزيد فيه ساعات الليل على حساب النهار.