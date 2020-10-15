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وزارة الحج: «اعتمرنا» والتصاريح الصادرة منه مجانية ورسوم النقل اختيارية

وزارة الحج: «اعتمرنا» والتصاريح الصادرة منه مجانية ورسوم النقل اختيارية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، في بيان لها مساء أمس الخميس، أن تطبيق اعتمرنا والتصاريح الصادرة منه مجانية.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يوجد رسوم باستثناء أجور النقل وهي إختيارية في حال رغبة المعتمر أو الزائر.

يذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس دشن في وقت سابق، خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

وأوضح الشيخ السديس أن خطة الوكالة لاستقبال زائري المسجد النبوي راعت الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة في سبيل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين.

ويستهدف تطبيق اعتمرنا خدمة ضيوف الرحمن لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية ولضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع “تطبيق توكلنا” للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

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