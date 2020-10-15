شؤون المسجد النبوي تحدد أماكن ومواعيد الدخول لزيارة الروضة الشريفة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي على أهمية وجود تصريح فعال عبر تطبيق اعتمرناللدخول للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة .

وأضافت شؤون المسجد النبوي، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “يكون الدخول من خلال نقاط الفرز التالية:

• ساحة باب السلام رقم 1 للرجال (للزيارة)

• ساحة باب بلال رقم 38 للرجال (للروضة)

• ساحة باب عثمان رقم 24 للنساء (للروضة)

وأضافت أنالطاقة التشغيلية للدخول للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما 11880 زائر في اليوم الواحد، بينما الطاقة التشغيلية للصلاة في الروضة الشريفة للرجال 1650 مصلٍ في اليوم الواحد .

وبينت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن دخول المصلين من الرجال للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة على أربع فترات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر بعد صلاة المغرب .

أما دخول النساء للصلاة في الروضة الشريفة سيكون في الفترة الصباحية من بعد الإشراق إلى قبل صلاة الظهر وتكون الطاقة التشغيلية للدخول 900 مصلية في اليوم الواحد .

وتابعت وكالة شؤون المسجد النبوي “يستمر تخصيص أداء الصلوات الخمس والجمعة داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي من مدنيين وعسكريين وذوي الجنائز”، كما يستمر إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة.