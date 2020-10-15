«وزير الخارجية»: أزمة اليمن سببها إيران ودعمها لـ«الحوثي»

تواصل – فريق التحرير:

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، مساء الخميس، أنه أينما توجد المشاكل في العالم تجد إيران.

وقال خلال ظهور افتراضي في مركز أبحاث أميركي “إيران تواصل زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات والإرهابيين”، مشيرا إلى أن أزمة اليمن بسبب ميليشيات الحوثي ودعم إيران لها. كما أضاف “جهود السلام يجب أن تركز على إعادة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وتابع “في نهاية المطاف، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلاما دائما واستقرارا دائما هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وكان قد انطلق أمس الأربعاء الحوار الاستراتيجي السعودي الأميركي في العاصمة واشنطن.

ويترأس الأمير فيصل بن فرحان،جلسات الحوار من جانب المملكة وعن الجانب الأميركي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة. نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع واشنطن، وبحث تعزيز استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن “قوى الإرهاب تواصل تهديد استقرار المنطقة”.