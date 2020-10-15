وفاة والدة «حميدان التركي» والصلاة عليها غداً بمقبرة الشمال

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أعلن تركي حميدان التركي، مساء اليوم الخميس، وفاة جدته والدة السجين في الولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي.

وقال تركي حميدان التركي، في تغريدة عبر حسابه “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي (أم والدي حميدان التركي) لولوة بنت غانم السدلان (أم إبراهيم التركي).

وأضاف تركي حميدان التركي: “سيكون الصلاة عليها الساعة الرابعة عصرًا في مقبرة شمال الرياض، اللهم اغفر لها وارحمها”.