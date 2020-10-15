غرفة الرياض تعلن عن 145 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن مركز التدريب والتوظيف في غرفة الرياض، عن توفر ( 145 ) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) من حملة الثانوية العامة فما فوق، وفق المسميات والتفاصيل التالية :
الجهات:
1 – وظائف شركة الماجد للعود – للرجال
- بائع
- ممثل مبيعات
2 – الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية – للرجال
- مهندس جودة
- فني ميكانيكي
- فني الإلكترونيات
4 – شركة أسواق عبدالله العثيم – للرجال
- كاشير
- بائع
5 – مكتب عبدالله الشايب للاستشارات الهندسية – للرجال
- مهندس سلامة
- مهندس معماري
- مسوق عقاري
- ممثل مبيعات
6 – شركة صلة لتمكين العمل – للرجال
- مهندس ميكانيكا
- مهندس كهرباء
- مهندس مدني
- محاسب
- أخصائي توظيف
7 – شركة صلة لتمكين العمل – للنساء
- مسؤول تسويق هاتفي – عن بعد
- خدمة عملاء
8 – مكتب عبدالله الشايب للاستشارات الهندسية – للنساء
- مصمم داخلي
- مسوق عقاري
- مشرف حسابات التواصل
– وأوضح مركز التدريب والتوظيف في غرفة الرياض أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).