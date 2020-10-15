غرفة الرياض تعلن عن 145 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن مركز التدريب والتوظيف في غرفة الرياض، عن توفر ( 145 ) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) من حملة الثانوية العامة فما فوق، وفق المسميات والتفاصيل التالية :

الجهات:

1 – وظائف شركة الماجد للعود – للرجال

بائع

ممثل مبيعات

2 – الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية – للرجال

مهندس جودة

فني ميكانيكي

فني الإلكترونيات

4 – شركة أسواق عبدالله العثيم – للرجال

كاشير

بائع

5 – مكتب عبدالله الشايب للاستشارات الهندسية – للرجال