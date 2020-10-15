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غرفة الرياض تعلن عن 145 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص.. التفاصيل ورابط التقديم

غرفة الرياض تعلن عن 145 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز التدريب والتوظيف في غرفة الرياض، عن توفر ( 145 ) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) من حملة الثانوية العامة فما فوق، وفق المسميات والتفاصيل التالية :

الجهات:
1 – وظائف شركة الماجد للعود – للرجال

  • بائع
  • ممثل مبيعات

2 – الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية –  للرجال

  • مهندس جودة
  • فني ميكانيكي
  • فني الإلكترونيات

4 – شركة أسواق عبدالله العثيم – للرجال

  • كاشير
  • بائع

5 – مكتب عبدالله الشايب للاستشارات الهندسية – للرجال

  • مهندس سلامة
  • مهندس معماري
  • مسوق عقاري
  • ممثل مبيعات

6 –  شركة صلة لتمكين العمل – للرجال

  • مهندس ميكانيكا
  • مهندس كهرباء
  • مهندس مدني
  • محاسب
  • أخصائي توظيف

7 – شركة صلة لتمكين العمل – للنساء

  • مسؤول تسويق هاتفي – عن بعد
  • خدمة عملاء

8 – مكتب عبدالله الشايب للاستشارات الهندسية – للنساء

  • مصمم داخلي
  • مسوق عقاري
  • مشرف حسابات التواصل

– وأوضح مركز التدريب والتوظيف في غرفة الرياض أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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