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بالفيديو ..الشيخ «المطلق» يوضح حكم أخذ «العربون» من المشتري وكيفية التصرف فيه

بالفيديو ..الشيخ «المطلق» يوضح حكم أخذ «العربون» من المشتري وكيفية التصرف فيه
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تواصل – فريق التحرير: 

أوضح معالي الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم أخذ العربون وذلك ردًا منه على سؤال أحد الأشخاص قال فيه: ”اتفقت مع صاحب مكتب عقاري لاستئجار شقة واعطيته عربوناً، ثم في اليوم التالي تغير عندي الرأي ولا أرغب في الشقة“.

وقال الشيخ ”المطلق“: إنه يجوز أخذ العربون لحجز العين أو الشقة محل البيع أو الإيجار، ما لم يتم استكمال الاتفاق حولها لأنه بذلك قد أوقف فرصة للتعامل فيها تعود بالنفع على صاحبها.

وتابع:” ورد عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – انه قد أذن لنافع بن حارث أن يشتري دارًا من صفوان بن أمية ويدفع له عربوناً لذلك، ولذلك فالعربون صحيح ويجوز أخذه او تركه، فمن أقال مؤمنًا أقاله الله عثرته، أو كما جاء عن النبي ﷺ .

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