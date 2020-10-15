فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية بـ«الدفاع المدني»

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني (رجال) على رتبة (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول) عبر منصة (أبشر ـ التوظيف).

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف بمشيئة الله خلال الفترة من يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 2/3/1442هـ، وحتى يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 7/3/1442هـ، عبر منصة (أبشر – التوظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي (اضغط هنا).