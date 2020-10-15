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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«التجارة»: استدعاء 839 مجفف ملابس «CANDY» لهذا السبب

«التجارة»: استدعاء 839 مجفف ملابس «CANDY» لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء 839 مجفف ملابس من نوع “CANDY“، لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ونصحت وزارة التجارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي “تويتر”، العملاء بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المجفف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    خالد

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    يا إخواني في أحد يفهم في تحديث الإنشطة الخاصة بالسجلات التجارية مكاتب أو أفراد لأنني خبصت يتواصل معي