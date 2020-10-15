«التجارة»: استدعاء 839 مجفف ملابس «CANDY» لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء 839 مجفف ملابس من نوع “CANDY“، لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ونصحت وزارة التجارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي “تويتر”، العملاء بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المجفف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
"التجارة" تعلن عن#استدعاء
839 مجفف ملابس "CANDY"
🔻لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.#سلمني_واسلم|https://t.co/2sULP2q8D9🔗pic.twitter.com/uIubKBexnt
— وزارة التجارة (@MCgovSA)October 15, 2020
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يا إخواني في أحد يفهم في تحديث الإنشطة الخاصة بالسجلات التجارية مكاتب أو أفراد لأنني خبصت يتواصل معي