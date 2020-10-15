الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الملحقية الثقافية لدى بريطانيا تؤكد أهمية تكثيف الجهود لخدمة المبتعثين

الملحقية الثقافية لدى بريطانيا تؤكد أهمية تكثيف الجهود لخدمة المبتعثين
0

تواصل – واس:

أكدت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني أهمية تكثيف الجهود لخدمة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والدارسين على حسابهم الخاص.

وقالت في كلمة لها خلال لقائها مديري أقسام الملحقية الثقافية وموظفيها بعد مباشرتها العمل بالملحقية: “إن الجميع مهمتهم تسهيل مهام أبنائنا المبتعثين والمبتعثات، وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجههم، خاصة في ضل ما يعيشه العالم اليوم مع جائحة كورونا ( كوفيد-19 )”.

وأبدت ثقتها بجميع منسوبي الملحقية، وقدراتهم وإمكاناتهم التي تصب في خدمة المبتعثين، مؤكدة أهمية العمل كفريق واحد، وأن العمل الجماعي لإنجاز المهام المحددة يقود إلى تحقيق الأهداف المقصودة على أتم وجه، والمساهمة مع المبتعثين لتعزيز الهوية الوطنية وتمثيل المملكة خير تمثيل.

وأوضحت أن من أولويات الملحقية ومنسوبيها خدمة الطلاب والطالبات المبتعثين، والتواصل معهم، وتيسير مهامهم العلمية، إلى جانب تعزيز التواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية في المملكة المتحدة.

مواد ذات صلة

الملحقية في أستراليا: لا إصابات بين المبتعثين في حادث سقوط سقف جامعة «كيرتن»

الملحقية في أستراليا: لا إصابات بين المبتعثين في حادث سقوط سقف جامعة «كيرتن»

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بمحاسبة إيران ولن نسمح لها بتطوير سلاح نووي

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بمحاسبة إيران ولن نسمح لها بتطوير سلاح نووي

قنصل بريطانيا بجدة: رحلات جوية استثنائية لعودة المواطنين إلى المملكة المتحدة

قنصل بريطانيا بجدة: رحلات جوية استثنائية لعودة المواطنين إلى المملكة المتحدة

تحذيرات بريطانية من إصابة الآلاف من مرضى «كورونا» بالتليف الرئوي الدائم

تحذيرات بريطانية من إصابة الآلاف من مرضى «كورونا» بالتليف الرئوي الدائم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة