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رئيس «الغذاء والدواء» يكشف: هل أثرت «كورونا» على توفر الأغذية بالمملكة؟

رئيس «الغذاء والدواء» يكشف: هل أثرت «كورونا» على توفر الأغذية بالمملكة؟
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تواصل – واس:

شدد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي على أهمية دور أبناء الوطن الذين وصلوا الليل بالنهار كي لا يلحظ المواطنون والمقيمون تأثيراً لفيروس كورونا المستجد على توفر الأغذية، مشيراً إلى أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بالتأكد من استمرار الإمدادات الغذائية وسلامة الغذاء المستورد خلال انتشار الفيروس.

وقال معالي الرئيس التنفيذي في تصريح بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يصادف يوم 16 أكتوبر من كل عام: “مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم بداية العام الحالي، برزت الحاجة إلى ضمان استمرارية سلاسل الإمداد خصوصاً المتعلقة بالأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، ولذلك أسهمتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال الأمن الغذائي وتوفر الأغذية السليمة والآمنة في الأسواق سواء من الإنتاج المحلي، أو من المخزون الإستراتيجي، أو عبر الاستيراد في إطار إستراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي، وذلك بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمي -حفظهما الله-“.

وأشار إلى أن الأمر لم يكن سهلاً، إذ برزت تحديات وصعوبات مع إغلاق حدود بلدان كثيرة حول العالم وتأثر حركة الملاحة الجوية والبحرية والبرية، وهنا تجلى دور الجهات الحكومية كي لا يتأثر المواطنون والمقيمون في المملكة بتبعات ارتباك الأسواق العالمية نتيجة انتشار الوباء.

وتابع الرئيس التنفيذي: “ونحن نحتفل اليوم بـ”يوم الأغذية العالمي” الذي يحمل شعار “#أبطال_الأغذية” هذا العام، نذكر بفخر واعتزاز أولئك الأبطال السعوديين الذين وصلوا الليل بالنهار كي لا يلحظ ساكنو المملكة أثراً لـ”كورونا” فيما يتعلق بتوفر الأغذية، وكان ذلك -بعد توفيق الله- نتيجة لما استثمرت فيه المملكة من أنظمة رقابية حديثة وخبرات رائدة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بالتأكد من استمرار الإمدادات الغذائية وسلامة الغذاء المستورد”.

وبيّن أن الهيئة اتخذت إجراءات عدة استجابة للظروف الطارئة، بهدف الإسهام في توفر الأغذية وضمان سلامتها ومأمونيتها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة التي تمد الأسواق المحلية بمنتجات غذائية متنوعة، كما عملت على تسهيل إجراءات استيراد المواد الغذائية وفحصها وتحليلها عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية كافة، ضمن نطاق اختصاصها دون الإخلال بإجراءات سلامة المنتجات، إضافة إلى القيام بـ 3187 زيارة لمصانع الأغذية والمياه، وتنفيذ 9555 زيارة للمنشآت الغذائية خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.

وتطرق الدكتور الجضعي إلى أن الهيئة حرصت بالتزامن مع ذلك على رفع وعي المجتمع في كل ما يتعلق بالغذاء وعلاقته بفيروس كورونا المستجد والتواصل مع المستهلكين وإحاطتهم بالمستجدات العلمية والتعليمات الخاصة بالتعامل مع الأغذية، وواصلت برامجها وحملاتها التوعوية لمساعدة المستهلك في اختيار منتجات أكثر صحية، وتقديم معلومات غذائية واضحة تستند إلى أسس علمية (قابلة للتنفيذ ويسهل الوصول إليها) لتمكين المجتمع من اختيار القرار المناسب في ما يخص خياراته الغذائية، مع تخصيص تطبيق إلكتروني يمكّن المستهلك من معرفة صلاحية المنتج الغذائي وتسجيله بالهيئة.

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