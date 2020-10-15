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«الأمن العام» يحذر من عمليات نصب واحتيال إلكتروني

«الأمن العام» يحذر من عمليات نصب واحتيال إلكتروني
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تواصل – فريق التحرير :

حذر حساب الأمن العام على تويتر من عمليات نصب واحتيال إلكتروني يقع فيها العديد من المواطنين والمقيمين.

وتحت عنوان “لكي لا تكون ضحية” ، حذر الأمن العام من التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر التي تنتحل أسماء أو صفات لجهات أمنية وتوهمك بالوقوع تحت طائلة المساءلة أو المحاسبة القانونية .

ويلجأ الكثير من المحتالين إلى استخدام طرق مبتكرة لإقناع الضحايا وإيقاعهم في الفخ ، ومن بين هذه الطرق انتحال صفات جهات أمنية .

 

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