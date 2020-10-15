«الأمن العام» يحذر من عمليات نصب واحتيال إلكتروني

تواصل – فريق التحرير :
حذر حساب الأمن العام على تويتر من عمليات نصب واحتيال إلكتروني يقع فيها العديد من المواطنين والمقيمين.
وتحت عنوان “لكي لا تكون ضحية” ، حذر الأمن العام من التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر التي تنتحل أسماء أو صفات لجهات أمنية وتوهمك بالوقوع تحت طائلة المساءلة أو المحاسبة القانونية .
ويلجأ الكثير من المحتالين إلى استخدام طرق مبتكرة لإقناع الضحايا وإيقاعهم في الفخ ، ومن بين هذه الطرق انتحال صفات جهات أمنية .
#لكي_لا_تكون_ضحيةpic.twitter.com/h7njhZ4Ulp
— الأمن العام (@security_gov)October 15, 2020