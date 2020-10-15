الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين من دفعة شهر أكتوبر

تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين من دفعة شهر أكتوبر
0

تواصل- فريق التحرير:

أصدر “حساب المواطن” تنبيهاً مهماً للمستفيدين من دعم البرنامج للدفعة الحالية (35) دفعة شهر أكتوبر.

 وأعلن الحساب في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 35 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:(أضغط هنا).

 وكان حساب المواطن قد أودع في حسابات المستفيدين 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

 وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

 

 

 

مواد ذات صلة

بالخطوات.. طريقة تقديم طلب عبر خدمة «صوتك مسموع» حال توقف دعم حساب المواطن 

بالخطوات.. طريقة تقديم طلب عبر خدمة «صوتك مسموع» حال توقف دعم حساب المواطن 

هل يمكن إضافة التابعين في حساب المواطن رغم تعليق الطلبات الجديدة؟ 

هل يمكن إضافة التابعين في حساب المواطن رغم تعليق الطلبات الجديدة؟ 

«حساب المواطن»: ثلاثة إجراءات لحل مشكلة «عدم الأهلية»

«حساب المواطن»: ثلاثة إجراءات لحل مشكلة «عدم الأهلية»

«هدف»: 2400 ريال دعم شهري للمواطنين العاملين في نشاط توجيه المركبات

«هدف»: 2400 ريال دعم شهري للمواطنين العاملين في نشاط توجيه المركبات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>