بالأرقام.. «الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 5.7% خلال الشهر الماضي

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كشف التقرير الشهري الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر الماضي .

الأغذية والمشروبات

وأوضح التقرير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.7% في سبتمبر الماضي، مقارنةً بنفس الشهر من العام 2017، فيما بلغ معدل التضخم 6.2% في أغسطس، مرجعة سبب هذا التطور في الأسعار إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15% في يوليو الماضي.

وأشار إلى أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات (+12.6)، والنقل (+7.8)، مؤكدا أن أسعار المواد الغذائية هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم مقارنة بشهر سبتمبر 2019.

التبغ

ولفت التقرير إلى أن قسم التبغ سجل ارتفاًعا بلغت نسبته 13.3% متأثرًا بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12.3%، بينما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 12.6% متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 12.8%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 14.7%، وأسعار الخضراوات بنسبة 18.5%.

ونوّه التقرير بأن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى لم تسجل أي تغير نسبي يذكر في سبتمبر الماضي، بينما سجلت أقسام النقل والمطاعم والفنادق وتأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعاً، موضحاً تفاصيل هذا الارتفاع على الرابط :هنا.