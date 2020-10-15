بدء أكبر عملية لتبادل الأسرى في «اليمن» (صور)

تواصل – وكالات :

بدأت اليوم الخميس في اليمن ، أكبر عملية لتبادل الأسرى ، مع إقلاع طائرات تحمل مئات السجناء من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وأخرى للحكومة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي قولها إن “أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن تنفذ حاليا، وسيتم بموجبها الإفراج عن أكثر من ألف محتجز”.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على حسابها الرسمي في “تويتر”: “تابعونا اليوم وخلال الأيام القادمة للتعرف على آخر مستجدات تسهيل عملية إطلاق سراح ونقل المحتجزين التي تمت باتفاق أطراف النزاع في اليمن. بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي، وبدورنا كوسيط محايد، سنساعد مئات المحتجزين السابقين على العودة إلى ديارهم”.