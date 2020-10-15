لحملة البكالوريوس.. «برنامج ضيوف الرحمن» يطرح وظائف إدارية شاغرة في «جدة»

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أعلن برنامج ضيوف الرحمن (التابع لوزارة الحج والعمرة) عن طرح وظائف إدارية في مدينة (جدة) للرجال والنساء حملة البكالوريوس، على النحو التالي:

– مساعد مدير علاقات الأفراد ، على أن يكون حاصل على بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال) مع خبرة 3 سنوات في مجال الموارد البشرية (يفضل من لديهم شهادة CIPD أو SHRM).

– محلل تخطيط استراتيجي ، يكون حاصل على بكالوريوس (إدارة أعمال، هندسة، علم معلومات، اقتصاد، إحصاء) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في الاستشارات الإدارية أو تحليل الأعمال.

وأوضحت أن التقديم يبدأ من اليوم الخميس 1442/2/28هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:هنا