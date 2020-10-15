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مركز توظيف غرفة الشرقية يعلن عن وظائف شاغرة برواتب تبدأ من 6 آلاف ريال

مركز توظيف غرفة الشرقية يعلن عن وظائف شاغرة برواتب تبدأ من 6 آلاف ريال
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن مركز توظيف غرفة الشرقية عن توفر 31 وظيفة شاغرة بمسمى ممثل خدمة عملاء هاتفية للعمل في قطاع البنوك في كل من الرياض والدمام.

ومن ضمن الوظائف الشاغرة ، 16 وظيفة بالرياض تحت مسمى ممثل خدمة عملاء هاتفية ، و 15 وظيفة تحت مسمى ممثل خدمة عملاء هاتفية بالدمام .

ومن بين الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلاً على الدبلوم أو البكالوريوس ، وأن يكون المتقدم من سكان مدينتي الرياض / الدمام مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية في مستوى متقدم.

بالإضافة إلى اللباقة وحسن المظهر مع مهارات في التواصل وأن يكون العمر بين 20 و 29 سنة مع الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات والقدرة على تحمل ضغط العمل ، والتفرغ التام.

ومن ضمن مزايا العمل: العمل 5 أيام بالأسبوع (8 ساعات صباحية) مع إجازة يومين أسبوعياً ورواتب تبدأ من 6000 شهرياً وحوافز شهرية وتأمين طبي والتسجيل في التأمينات الاجتماعية وإجازة سنوية (شهر) مدفوعة الراتب.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف على الرابط التالي :هنا.

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