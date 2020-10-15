ما حُكم الدعاء بطول العمر؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو)

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أوضحرئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الشيخ سعد بن تركي الخثلان حكم الدعاء بطول العمر.

وأكد الشيخ “الخثلان” أنه قد دلت السنة الشريفة على أنه لا بأس الدعاء بطول العمر، لكن ينبغي تقيد ذلك بطاعة الله -عز وجل-.

وأشار إلى أن النبي دعا للصحابي “أنس بن مالك” بطول العمر، موضحا أنه ورد عن النبي: “خيركم من طال عمره وحسن عمله”.

ولفت إلى أن طول العمر مع سوء العمل نقمة، لأن طول العمر مع حسن العمل تزيد به الحسنات.