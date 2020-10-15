بالخطوات.. طريقة تقديم طلب عبر خدمة «صوتك مسموع» حال توقف دعم حساب المواطن 

تواصل – فريق التحرير:

أوضح حساب المواطن طريقة تقديم طلب لحل مشكلة توقف صرف الدعم بعد وفاة الأب.

وجاء في استفسار لحساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على تويتر: “توفي والدي وتم انقطاع حساب المواطن، الآن نريد رفع طلب لصوتك مسموع، هل نرفع الطلب باسم والدتي أم والدي المتوفى وما المرفقات المطلوبة؟”.

ورد الحساب قائلاً: “يتم رفع الطلب باسم المتقدم بالطلب “الأم”، وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة)، واختيار نوع الطلب الرئيسي “التسجيل” ونوع الطلب الفرعي “عدم القدرة على التسجيل (أرملة ولديها تابعين)” من خلالالرابط“.

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